بتوجيهات منصور بن زايد.. تطوير التدريب الخاص ببرنامج «الخدمة الوطنية البديلة»

أبوظبي (الاتحاد)

بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وقعت «الهيئة» اتفاقية مع أكاديمية ربدان، تهدف إلى تقديم خدمات استشارية وتطوير التدريب الخاص ببرنامج الخدمة الوطنية البديلة، تماشياً مع الإطار العام الذي وضعته هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، لضمان إعداد وتدريب مجندي الخدمة الوطنية البديلة على الوظائف الحيوية التي تحتاج إليها مؤسسات الدولة، خلال الطوارئ والأزمات والكوارث، وفقاً لأسلوب واضح وممنهج.

وقع الاتفاقية سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، فيما وقعها عن أكاديمية ربدان د. فيصل عبيد العيان نائب رئيس أكاديمية ربدان.

خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)

وقال العامري: تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون مع أكاديمية ربدان، فيما يتعلق بتطوير البرنامج التدريبي للخدمة الوطنية البديلة، وتقديم الاستشارات اللازمة بهذا الشأن، مؤكداً حرص «الهيئة» على الاستفادة من الخبرات الواسعة للأكاديمية في مجالات السلامة العامة، والأمن، والدفاع، والتأهب لحالات الطوارئ، وإدارة الأزمات.

وأضاف: نحن في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، نسعى إلى ضمان مستوى جاهزية التعامل مع الأزمات الغذائية، من خلال تأهيل مجندي الخدمة الوطنية البديلة، وتدريبهم على إدارة وتشغيل المنشآت الغذائية الحيوية في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، لضمان استمرار الإمدادات الغذائية، وتحقيق الأمن الغذائي في كافة الظروف.

من جانبه، أكد د. فيصل عبيد العيان أن توقيع الاتفاقية مع «الهيئة» يأتي ضمن خطة الأكاديمية الاستراتيجية في تقديم أحدث برامج التطوير والتدريب المهني للمؤسسات الحكومية في أبوظبي، وفقاً لأعلى مستويات الأداء وأفضل الممارسات الحكومية العالمية.

وأضاف أن الأكاديمية تتمتع بنخبة من الخبرات المحلية والعالمية المتميزة في تصميم وتطوير مناهج التدريب المهني والعملي التي تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية لكافة المؤسسات الحكومية، وتأهيل كوادرها الوطنية، لتكون على أهبة الاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث، ومن خلال هذه الاتفاقية، فإن الأكاديمية تقوم بدور أساسي في تقديم خبراتها الاستشارية والتدريبية الرائدة؛ بهدف الارتقاء ببرنامج تدريب وتأهيل منتسبي برنامج الخدمة الوطنية البديلة لتحقيق الأهداف المنشودة لهذا البرنامج، الذي له دور حيوي ومستدام في الحفاظ على سلامة وأمن واستقرار الأمن الغذائي في إمارة أبوظبي.

ويتضمن نطاق عمل الاتفاقية لمشروع تطوير التدريب في برنامج الخدمة الوطنية البديلة على عدة مراحل تعمل خلالها أكاديمية ربدان على تقييم الأنشطة التدريبية الحالية، ووضع وتحديد الإطار العام لمناهج التدريب المتعلقة ببرنامج الخدمة الوطنية البديلة، وتقييم وتحديد المهارات والكفاءات المطلوبة للوظائف الحيوية والإدارية، ووضع الإطار العام للخطط التدريبية بالشكل الذي يعزز ويسهل إدارة برنامج الخدمة الوطنية البديلة بالشكل الأمثل، وبما يحقق الأهداف المرجوة منه، بالإضافة إلى تصميم السياسات المتعلقة بأنشطة البرنامج من ناحية الاختبارات والتقييم والتدريب. كما ستعمل الأكاديمية على إعداد وتصميم مسار تدريبي لمنسقي عمليات برنامج الخدمة الوطنية البديلة، وتحديد مؤشرات الأداء التدريبي لبرنامج الخدمة الوطنية البديلة، بالإضافة إلى دراسة وتحليل نموذج وأنشطة برنامج الخدمة الوطنية البديلة الحالي وتحديد جوانب تحسين الأداء، بما يضمن تكاملية الأنشطة المنفذة خلال جميع المراحل. وستعمل الأكاديمية أيضاً على تصميم العمليات والإجراءات والنماذج المتعلقة بأنشطة برنامج الخدمة الوطنية البديلة وتصميم التقارير المتعلقة بقياس أداء وحسن تنفيذ البرنامج، بالإضافة إلى ضمان استدامة تدفق المعلومات لجميع المستويات الداخلية والخارجية وتوفير آليات الأرشفة واستدامة المعلومات والبيانات.

وتسعى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى ضمان أرفع مستوى جاهزية في التعامل مع الأزمات الغذائية، من خلال تأهيل مجندي الخدمة الوطنية البديلة وتدريبهم على تشغيل المنشآت الغذائية الحيوية في حالات الطوارئ والأزمات لضمان استمرار الإمدادات الغذائية في حالات الطوارئ أو الأزمات والكوارث، حيث يهدف برنامج الخدمة الوطنية البديلة إلى تعزيز قدرات الدولة الأمنية، وتعزيز القيم الوطنية في المجتمع وتنمية العنصر البشري، بالإضافة إلى تعزيز قدرة التعافي في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث. كما يُعد هذا البرنامج فرصة للشباب المواطنين الذين لم تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالخدمة العسكرية، كي يلبوا نداء الوطن ويساهموا في حماية مكتسباته في ميادين العمل المدني وإثبات الولاء للقيادة.