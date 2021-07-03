8 مراكز جديدة للطفولة المبكرة في دبي بنهاية العام الجاري

دينا جوني (دبي)

يرتفع عدد مراكز الطفولة المبكرة في إمارة دبي بنهاية العام الجاري ليصل إلى 177 مركزاً مقارنة بـ169 حاليا، علماً أن 93% منها تلتزم بإجراءات الصحة والسلامة المعتمدة.

وأفادت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في تقريرها الدوري الذي أطلقته مؤخراً بعنوان «تعليم لكل الفصول.. التغير والمرونة في مراكز الطفولة المبكرة والمدارس ومعاهد التدريب»، بأن عدد مراكز الطفولة المبكرة القائمة في إمارة دبي حالياً يبلغ 169 مركزاً، وهي تحتضن 10 آلاف و234 طفلاً، يستفيدون من نحو 12 منهاجاً متنوعاً للتعليم والتعلُّم، مشيرة إلى أن 77% من الأطفال يرتادون تلك المراكز لخمسة أيام في الأسبوع، مقابل 16% لثلاثة أيام، و4% لأربعة أيام على الأقلّ أسبوعياً.

وتقدّم مراكز الطفولة المبكرة 12 منهاجاً مختلفاً، ويعتمد 2% من المراكز اللغة العربية في التعليم، و4% تعتمد اللغة الفرنسية، فيما تدرس 94% منها باللغة الإنجليزية. كما أن 85% من المراكز قدمت التعليم الواقعي «وجهاً لوجه» خلال العام الدراسي الجاري، و14% قدمت التعليم الهجين، و1% اعتمدت التعليم عن بعد.

وأشار التقرير إلى أن 91% من المراكز تعتمد منهاج المرحلة التأسيسية للطفولة المبكرة «البريطاني»، مبيناً أن أعمار الأطفال في المراكز تبدأ من سن أقل من 12 شهراً، ويمثل أطفال هذه الفئة 3% من الملتحقين بالمراكز، وأقل من 24 شهراً يمثلون 13%، وأقل من 36 شهراً 37%، وأقل من ثلاث سنوات 38%، وأقل من أربع سنوات 7%، وأقل من خمس سنوات 1%.

من جهة أخرى، لفت التقرير إلى تسجيل المدارس الخاصة في دبي زيادة في أعداد الطلبة الملتحقين بها بنسبة بلغت 3.9% منذ بداية العام الدراسي الجاري، حيث تحتضن دبي 210 مدارس خاصة، تستقبل 289 ألفاً و991 طالباً وطالبة.

وأظهر التقرير أن 52% من طلبة المدارس الخاصة بدبي ملتحقون حالياً بمدارس توفر لطلبتها نموذجي التعليم وجهاً لوجه والتعليم الهجين، فيما سجلت المدارس الخاصة في دبي حصول 86% من الكوادر المدرسية المؤهلة على الجرعات الكاملة للقاح الخاص بـ«كوفيد- 19»، وحصل نحو 97% من الكوادر المدرسية المؤهلة لتلقّي اللقاح على جرعة واحدة مع مطلع يونيو الماضي.

من جانبه، أكد مدير عام الهيئة، الدكتور عبدالله الكرم، أهمية مرحلة الطفولة المبكرة، إذ إن توفير خدمات التعليم والرعاية بجودة عالية في هذه المرحلة العمرية يشكل الأساس نحو تعزيز جودة حياتنا كأفراد وكمجتمع، وبما يواكب مكانة دبي باعتبارها المدينة الحيوية التي تركز على المستقبل، ويعزز توجهاتها لتكون المدينة الأفضل للحياة والعمل في العالم.

وأشار إلى الفرص الواعدة ضمن قطاع الطفولة المبكرة، وقدرته على مواصلة النمو، مضيفاً: «نتطلع إلى مواصلة العمل مع مراكز الطفولة المبكرة في الإمارة من أجل مصلحة جميع الأطفال والعائلات في دبي».