«دبا الحصن» يعقد اجتماعه الختامي

دبا الحصن (الاتحاد)

عقد المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن اجتماعه الختامي لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي السادس عشر، بناء على قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة القاضي بفض الدورة المذكورة.

حضر الاجتماع أحمد سلطان الظهوري نائب رئيس المجلس البلدي، وطالب عبد الله اليحيائي مدير بلدية مدينة دبا الحصن، وأعضاء المجلس البلدي للمدينة الفاضلة.

وتم خلال الاجتماع قراءة قرار المجلس التنفيذي القاضي بفض دور انعقاد المجالس البلدية للدور العادي الأول من الفصل السنوي السادس عشر في إمارة الشارقة رقم (18) لسنة 2021م، على أن تقوم اللجنة العامة في المجلس البلدي بتسيير أعمال المجلس ما بين أدوار الانعقاد، ورفع تقرير الأعمال في بداية دور انعقاد المجلس القادم.

كما اطلع المجلس على أهم الرسائل الواردة فيما يخص المشاريع التطويرية التي سيتم إنشائها في المدينة بالمستقبل، كما بحث المجلس الرسالة الواردة من بلدية مدينة دبا الحصن فيما يخص تسمية الدواوير والميادين في المدينة، ووجه المجتمعون تحويل هذا المقترح إلى اللجنة العامة لدراسته وتحويلها للجهات المختصة لإجراء اللازم نحوها.