شرطة الفجيرة تطلق «صيفاًً مرورياًً آمناًً»

الفجيرة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة، متمثلة في إدارة المرور والدوريات، الحملة الفصلية الثالثة لعام 2021م تحت شعار (صيف مروري آمن)، وذلك ضمن إطار الحملات الفصلية المعتمدة من المجلس المروري الاتحادي والخطة التشغيلية لقطاع المرور بوزارة الداخلية، وبناءً على الخطة التشغيلية للتوعية المرورية لشرطة الفجيرة.

ومن جهته، قال العقيد صالح محمد عبدالله الظنحاني، مدير إدارة المرور والدوريات: إن الحملة تهدف إلى توعية السائقين ومستخدمي الطريق باتخاذ الإجراءات الوقائية لسلامة المركبة، والتأكد من سلامة إطارات المركبة والالتزام بالفحص الدوري، خصوصاً في فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة.