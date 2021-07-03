«الصحة»: تقديم 75,957 جرعة من لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 75,957 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية.

بذلك، يبلغ مجموع الجرعات المقدمة حتى اليوم 15,504,238 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 156.76 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19».