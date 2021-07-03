طقس الإمارات المتوقع غداً الأحد

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس، غداً الأحد، صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون سحب ركامية بعد الظهر، ويصبح رطب ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار. وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند 07:44 والمد الثاني عند 21:31، والجزر الأول عند الساعة 13:55 والجزر الثاني عند الساعة 04:38.

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند 17:16 الثاني عند الساعة 07:31، والجزر الأول عند الساعة 11:25 والجزر الثاني عند الساعة 00:46.