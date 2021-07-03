زايد العليا تنظم «جسور الأمل» لأصحاب الهمم في مصر

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية (مكتب ذوي القدرات والهمم بالوزارة) على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من الرابع وحتى السادس من شهر يوليو الحالي عبر برامج الاتصال المرئي عن بعد مبادرة «جسور الأمل لدعم أصخاب الهمم» التي تستهدف عدد من أولياء أمور وأسر أصحاب الهمم من ذوي اضطراب طيف التوحد وذلك تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة الموقعة بين الجانبين.

ويتم التنفيذ بطريقة تفاعلية لمواصلة البرنامج تبعاً الوضع الطارئ الذي تمر به دول العالم للحفاظ على صحة وسلامة الجميع للحد من أنتشار وباء كورونا المستجد «كوفيد 19»بهدف تمكينهم من المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات التي تواجههم مع أبنائهم وتزويدهم بالمهارات الأساسية لإدارة السلوكيات الصعبة لأطفالهم.

البرنامج يجري تنظيمه بتنسيق مشترك بين البلدين، وهو استمرارية لمشروع «جسور الامل» الذي أطلقته المؤسسّة في وقت سابق محلياً، وعربيا، ويهدف لتوعية وتثقيف الأسر وأولياء الأمور ومساعدتهم لكيفية مواجهة التحديات التي تواجههم مع أبنائهم من أجل تمكينهم ودمجهم في المجتمع، كما تهدف إلى خلق بيئة مستدامة لأصحاب الهمم، وذلك انطلاقاً من مسؤولية المؤسسة المجتمعية، بهدف تحقيق الفائدة للجميع، ونقل خبرات ومعارف المؤسّسة وكوادرها المتخصصة إلى أولياء الأمور.

الدورة الأولى للبرنامج في مصر التي نظمتها المؤسسة عبر برامج الاتصال المرئي عن بعد على مدى ثلاثة أيام من 29 أبريل وحتى الأول من مايو الماضي، شارك فيها ما يقارب عدد 70 من اولياء أمور وأسر أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية واضطراب طيف التوحد في مصر، هم أعضاء مكتب ذوي القدرات والهمم بوزارة الشباب والرياضة، ومنسقي مكاتب ذوي القدرات والهمم بجميع المحافظات المصرية.

أعرب عبد الله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن سعادته بهذا التعاون بين المؤسسة ووزارة الشباب والرياضة المصرية بشأن نقل خبرات كوادر «زايد العليا» الوظيفية لتوعية وتثقيف الأسر وأولياء أمور أصحاب الهِمم في جمهورية مصر الشقيقة، لتمكينهم من المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات التي تواجههم مع أبنائهم وتزويدهم بالمهارات الأساسية لإدارة السلوكيات الصعبة لأطفالهم في بيئة إيجابية لتمكينهم تعليمياً ووظيفياً وثقافياً واجتماعياً، وأشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

تشتمل جلسات البرنامج على ثلاث ورش عمل الورشة الأولى من البرنامج بعنوان علمني كيف أتواصل(التواصل عن طريق الصور)، والورشة الثانية تدور حول إعداد الوسائل التعليمية لأصحاب الهمم في ظل جائحة كوفيد - 19، بينما ورشة العمل الثالثة عن مشكلات الطفولة والمراهقة لدى أصحاب الهمم.