«الوطني» يوصي بإتاحة التقاعد المبكر للأم الموظفة

ناصر الجابري (أبوظبي)

أوصى المجلس الوطني الاتحادي، بإعادة النظر في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وذلك بشأن إتاحة التقاعد المبكر للأم الموظفة لمن ترغب في ذلك، وعدم ربط التقاعد بالعمر، كما طالب المجلس بتعديل المادة 7 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته في شأن الضمان الاجتماعي، لاستمرارية صرف المساعدات الاجتماعية للأبناء العاطلين عن العمل حتى حصول أحد الأبناء على وظيفة، أو زواج البنت.

جاء ذلك ضمن التوصيات التي تبناها المجلس حول التلاحم الأسري، وذلك بعد مناقشة الموضوع مؤخراً، وعرض مجموعة من التوصيات، خلال جلسة سابقة، والتي تمت إحالتها مجدداً للجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، بهدف إعادة صياغة التوصيات، وإضافة المزيد منها بعد عدد من المناقشات البرلمانية التي تمحورت حول سبل المحافظة على التلاحم الأسري مجتمعياً، حيث سيتم إرسال رسالة من قبل المجلس الوطني الاتحادي إلى مجلس الوزراء، متضمنة التوصيات المعتمدة لعرضها، واتخاذ القرارات بشأنها.

وتضمنت التوصيات التنسيق مع الجهات المعنية بشأن استحداث نظام العمل بنظام الوظيفة المشتركة للأمهات العاملات الراغبات في ذلك، من خلال مشاركة موظفتين في وظيفة واحدة ويقسم الراتب وساعات العمل بينهما بالتساوي.

وشملت التوصيات المضافة، التوصية بتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2006 بشأن إنشاء دور الحضانة بمقار الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين لتوفير الرعاية لأبناء الموظفات العاملات في تلك الجهات، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية ببرامج الإسكان بشأن إعفاء أصحاب الهمم من سداد قروض الإسكان، وتخصيص نسبة من مشاريع الإسكان المستقبلية لأصحاب الهمم، وتهيئتها بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة، وإعادة النظر في المشاريع السكنية المنجزة والقيام بصيانتها بما يتناسب مع طبيعة الإعاقة.

وتبنى المجلس توصية بتعديل بعض مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2011، والمرسوم رقم 17 لسنة 2017، ممثلاً بالمادة 53 الخاصة بإجازة الأمومة بحيث يتم زيادة مدة إجازة الوضع وساعات الرضاعة بما يرفع من معدلات الإنجاب في الدولة، وتفعيل المادة 54 بشأن إجازة الأبوة، بحيث يمنح الموظف الذي يرزق بمولود حي إجازة مدفوعة الراتب لمدة 3 أيام عمل خلال الشهر الأول من ولادة الطفل.