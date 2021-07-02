خدمات جديدة في «ترخيص السائقين» لأصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شرطة أبوظبي مذكرة تفاهم مع «شركة دانة» بشأن تقديم خدمة تحميل المركبة من مقر المستفيد، وإنهاء كافة إجراءات الفحص الفني، وترخيص المركبة وإرجاع المركبة محملة إلى مقر المستفيد مجدداً.

وتأتي المبادرة ضمن جهود مديرية ترخيص السائقين والآليات في تقديم خدمات متميزة، وبحلول مبتكرة لكافة فئات المجتمع، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 وانطلاقاً من استراتيجية حكومة أبوظبي، بالاهتمام بكافة شرائح المجتمع، وتحقيق مبدأ الرفاهية والسعادة.

ووقع مذكرة التفاهم عن جانب القيادة العامة لشرطة أبوظبي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية، وعن جانب شركة دانة محمد علي بن دري المنصوري رئيس مجلس الإدارة، وذلك في مقر قطاع العمليات المركزية وبحضور عدد من المسؤولين في كلا الجهتين.

وأكد العقيد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات حرص المديرية على الاهتمام بأصحاب الهمم، وتقديم خدمات متكاملة غير مسبوقة بالمجان لإسعادهم، بما يضمن الالتزام الأمثل بالإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية، وذلك بالتنسيق مع إدارة خدمة وإسعاد المتعاملين (عونك) والشركاء الاستراتيجيين وأدنوك للتوزيع، وشركة خدماتي (طارش) في (مبنى السلامة)-مقر المديرية بأبوظبي.