شرطة دبي تطلق برنامجها الصيفي غداً

دبي (الاتحاد)

تنطلق صباح الغد بشرطة دبي، فعاليات الدورة البرامجية الصيفية الطلابية، والتي ينفذها مجلس شرطة دبي الطلابي التابع لمركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وعدد من الإدارات العامة بشرطة دبي، ومجلس مديري مراكز الشرطة، وعدد من المجالس الأخرى.

وانضم إلى البرامج الصيفية قرابة 2000 طالب وطالبة، يُشاركون في 15 دورة وبرنامجا صيفيا تنوع تنظيمهم بين الحضور الافتراضي والشخصي، في 6 مقرات مختلفة اختارتها شرطة دبي بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وقال العميد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات: إن برنامج الدورة يُنفذه مجلس شرطة دبي الطلابي بالتعاون مع مختلف الشركاء ذوي العلاقة، بهدف دعم جهود الأسرة في خلق فرص وأفكار مفيدة تعود بالنفع على أبنائنا الطلبة، وتسهم في وقايتهم وحمايتهم من كافة المخاطر التي تنجم عن وقت الفراغ خلال العطلة الصيفية، موضحاً أن باب المشاركة مفتوح أمام طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة، وباللغتين العربية والإنجليزية، ومن مختلف الجنسيات ممن تتراوح أعمارهم بين 11 عاماً وحتى 18 عاماً، منوهاً بأخذ كافة التدابير الاحترازية لحمايتهم من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.

ولفت العميد حارب إلى أن الاشتراك بالبرامج الحضورية والزيارات الميدانية يُشترط فيه حصول الطالب على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد بدولة الإمارات، تماشيا مع المتطلبات الوقائية المعتمدة من قبل اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة دبي.