تدشين معرضين افتراضيين بمؤسسات محمد بن خالد

العين (وام)

دشنت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية معرضين افتراضيين دائمين، الأول معرض التصوير الفوتوغرافي تحت عنوان «عين على الحياة» في مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، بهدف إتاحة الفرصة لكل من لديه موهبة التصوير للمشاركة بصورة من عدسة كاميرته، والثاني معرض الرسم تحت عنوان «ريشة وفنان» في جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل لإتاحة الفرصة لكل من لديه موهبة الرسم للمشاركة بلوحة من رسمه. ويمكن للجميع من داخل وخارج الدولة المشاركة في المعرضين، مع مراعاة الشروط المحددة للأعمال المقدمة من جودة عالية وقابلية للنشر، والالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية في الصور والرسومات على ألا تتضمن أي إساءة أو خرق لحقوق الإنسان أو البيئة، وإثبات ملكية المشارك للعمل وأصالته. يأتي ذلك ضمن اهتمام الشيخة شما وتشجيعها للمواهب والإبداعات في مجال التصوير والرسم، وسيتلقى فريق العمل صور ورسومات المشاركين على البريد الإلكتروني وسيتم رفعها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للمعرضين مع ذكر اسم المشارك وبلده. واختير موضوع «النخيل أيقونة الحياة» ليكون محور المشاركات في يوليو الجاري.