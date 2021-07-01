طقس اليوم صحو حار نهاراً

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام ومغبراً أحياناً وحاراً نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية تتراوح سرعتها من 10 - 20 كلم/ س وتصل إلى 30 كلم/س.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 20:04 والمد الثاني عند الساعة 05:55 والجزر الأول عند الساعة 12:29 والجزر الثاني عند الساعة 01:40.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:39 والمد الثاني عند الساعة 05:15 والجزر الأول عند الساعة 08:48 والجزر الثاني عند الساعة 23:04.