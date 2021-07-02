شخبوط بن نهيان يلتقي مسؤولة دولية للطاقة المستدامة

أبوظبي (وام)

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، أمس بدميلولا أوغونبي الرئيس التنفيذي للطاقة المستدامة للجميع، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع، والرئيس المشارك لشبكة الأمم المتحدة للطاقة.

وأكد معاليه، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي، التزام دولة الإمارات بزيادة استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وأكد على ضرورة توفير الطاقة التي يمكن الوصول إليها بطريقة آمنة ومستدامة. وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تعد مقراً لعدد من مبادرات الاستدامة الأكثر تقدماً في العالم، وقد بذلت جهوداً كبيرة لمواجهة تحديات الطاقة وتغير المناخ في إطار رؤية 2021.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات عملت على تعزيز التعاون الدولي في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة. وفي هذا الصدد، سلط معاليه الضوء على المبادرات الإماراتية البارزة في مجال الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن مجمع محمد بن زايد للطاقة الشمسية في توغو الذي جرى افتتاحه مؤخراً ساعد في خلق فرص عمل محلية، حيث إن 80 % من عمال المجمع هم من توغو. وناقش معالي الشيخ شخبوط وأوغونبي الفرص والمشاريع المحتملة لتوسيع أفق التعاون في أفريقيا.