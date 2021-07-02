سفارة الإمارات في سيؤول تنظم جلسة حول دعم النساء

سيؤول (وام)

نظمت سفارة دولة الإمارات لدى سيؤول، بالتعاون مع المجلس الوطني الكوري للنساء، جلسة افتراضية تطرقت إلى جهود دولة الإمارات في دعم النساء والفتيات في الدول النامية.

واستعرض عبدالله سيف علي النعيمي سفير الدولة لدى الجمهورية الكورية الجنوبية جهود دولة الإمارات في تمكين المرأة على المستويين الوطني والدولي، مؤكداً أهمية التعاون بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية وتبادل التجارب في مجال تمكين المرأة، بما يلبي طموحاتها وتطلعاتها كشريك في جهود تحقيق التنمية المستدامة.

من جهة أخرى، تطرقت هو ميونغ رئيسة المجلس الوطني الكوري للمرأة، ونائبتها ها يونغ إيه، سبل تمكين المرأة في جمهورية كوريا الجنوبية. حضر الجلسة عدد من كبار المسؤولين ونخبة من سيدات الأعمال وعدد من طلبة الجامعات لدى كوريا الجنوبية، وتضمنت الجلسة طرح العديد من الأسئلة من الحضور وتبادل الآراء حول تمكين المرأة.