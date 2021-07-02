أكاديمية ربدان تكرّم المتميزين من منتسبي شرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت أكاديمية ربدان بتكريم نخبة من طلابها المتميزين والمتفوقين من منتسبي شرطة أبوظبي، بحضور معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، والدكتور فيصل عبيد العيان، نائب رئيس أكاديمية ربدان.

وقد نظمت الأكاديمية حفل التكريم عن بُعد، وحضره عدد كبير من طلبة الأكاديمية وأعضاء من هيئتها التدريسية، بالإضافة إلى عدد من الضباط والمسؤولين من شرطة أبوظبي. وتعبيراً عن فخره بمنتسبي شرطة أبوظبي، من الدارسين في أكاديمية ربدان، قال معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي: «إننا فخورون بأبنائنا الذين حققوا مستويات عالية في الاختبارات والامتحانات النظرية والتطبيقية التي من شأنها أن تجعل منهم رجال شرطة وأمن يتمتعون بالأهلية والكفاءة، لصون أمن وسلامة مجتمع أبوظبي بشرائحه الاجتماعية كافة، ومواجهة مختلف أنواع الجرائم التقليدية والرقمية بأحدث الوسائل العملية المتبعة في الدول المتقدمة».

وأضاف معالي المزروعي: «إن تميزكم في الدراسة سيجعلكم قادرين على شغل مناصب المسؤولية العليا بعد تمتعكم بالجاهزية لأداء مهامكم في الحفاظ على السلامة العامة، وفقاً لأسس علمية تلبي الاحتياجات الأمنية المستقبلية».

وقال الدكتور فيصل العيان، نائب رئيس أكاديمية ربدان: «نحن فخورون بما أنجزه طلبة الأكاديمية من شرطة أبوظبي، فقد استحقوا التكريم عن جدارة».