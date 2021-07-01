«محمد بن راشد للطب» تختتم مشاركتها في مؤتمر الإمارات الدولي

دبي(الاتحاد)

اختتمت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية مشاركتها في النسخة الخامسة والعشرين من مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي (إيدك دبي)، الذي اختتم في دبي مؤخراً واستعرضت خلالها أبرز برامجها التي تستهدف الارتقاء بالمستقبل المهني لأطباء الأسنان.

وسلط ممثلو الجامعة والقائمون على البرامج الضوء على خمسة تخصصات رئيسة للدراسات العليا التي توفرها الجامعة من خلال كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان، ومستشفى دبي للأسنان، أول وأكبر مستشفى معني بصحة الفم والأسنان في دبي، وتضم البرامج ماجستير العلوم في علاج جذور الأسنان، وتقويم الأسنان، وطب أسنان الأطفال، وعلوم اللثة، والتعويضات السنية. ويفتح باب التسجيل والقبول في جميع البرامج للعام الأكاديمي 2022-2023 في أكتوبر المقبل.

وقالت الدكتورة خولة حميد بالهول، مدير مستشفى دبي للأسنان: «يعتبر مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي (إيدك دبي) منصةً مثاليةً للقاء نظرائنا وتبادل المعارف وعرض برامجنا المصممة لتعزيز رحلة تعلم الجيل القادم من متخصصي رعاية الأسنان، وترسيخ مكانة دبي الرائدة على مستوى الخدمات الصحية عالية الجودة».

وفي إطار مشاركتها، احتفت الجامعة بمرور عام على إطلاق برنامجها التدريبي (الامتياز) في طب الأسنان في النسخة الماضية من «إيدك».

كما استعرضت عبر منصتها برنامج الإقامة الرائد في علاج جذور وعصب الأسنان، الذي حصل على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.