«أمناء جامعة الوصل» يمنح الدرجات العلمية لـ 315 خريجاً

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس أمناء جامعة الوصل في اجتماعه الثالث أمس برئاسة أحمد حميد الطاير نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، الهيكل التنظيمي (المعدل) لجامعة الوصل وأقر الرسوم الدراسية لبرنامج بكالوريوس علوم المكتبات والمعلومات. كما أعتمد المجلس منح الدرجات العلمية للطلبة المتخرجين للعام الجامعي 2020-2021.

وأكد الطاير على ضرورة توجه إدارة الجامعة باستكمال البنية التحتية للجامعة، وتوفير نظام التعلم، ونظام شؤون الطلبة. وصرح بأن المجلس أقر رسوم الساعة المعتمدة لبرنامج البكالوريوس في علوم المكتبات والمعلومات بقيمة 600 درهم للساعة. وأفاد بأن مجلس الأمناء اعتمد منح الدرجات العلمية لـ(315) خريجاً، منهم (288) في برامج البكالوريوس، (102) طالب وطالبة في تخصص الدراسات الإسلامية، و(186) في تخصص اللغة العربية وآدابها. وفي برامج الماجستير، اعتمد المجلس منح (13) درجة علمية، منهم (8) طلاب وطالبات في الشريعة الإسلامية تخصص (الفقه، وأصول الفقه)، و(5) طالبات في اللغة العربية وآدابها تخصص (اللغة والنحو، والأدب والنقد)، كما اعتمد المجلس منح درجة الدكتوراه لعدد (14) طالباً وطالبة، منهم 6 في الشريعة الإسلامية (تخصص الفقه، وأصول الفقه)، و8 طالبات في اللغة العربية وآدابها تخصص (اللغة والنحو، والأدب والنقد).