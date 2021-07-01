«الجينوم الإماراتي» يتعاون مع «صحة» لرفع المشاركة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن برنامج الجينوم الإماراتي عن تعاونه مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية ش.م.ع (صحة) لتسليط الضوء على أهمية علم الوراثة والطب الجيني وتشجيع مشاركة المواطنين الإماراتيين في البرنامج. وفي إطار هذه الشراكة، عمدت الشركة إلى جمع عينات الدم من موظفيها الإماراتيين على مدار ثلاثة أيام.

ويهدف برنامج الجينوم الإماراتي - الذي يجسد رؤية والتزام القيادة الرشيدة للدولة، والذي يتم الإشراف عليه من قبل مجلس برنامج الجينوم الإماراتي - إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز مكانة الدولة كمركز للبحث والابتكار في مجال علم الجينوم.

وبالشراكة مع شبكة «صحة» الواسعة من مرافق الرعاية الصحية، تمت إضافة مواقع جديدة لجمع عينات الدم في أبوظبي تشمل كلاً من مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل ومدينة الشيخ خليفة الطبية ومركز مدينة خليفة الصحي، بالإضافة إلى عدد من المراكز الصحية في العين تشمل مستشفى توام ومركز مزيد الصحي.

وقال الدكتور أنور سلام المدير الطبي التنفيذي في شركة أبوظبي للخدمات الصحية: «تجمعنا مع برنامج الجينوم الإماراتي رؤية مشتركة لبناء منظومة رعاية صحية شاملة ومصممة خصيصاً لمواكبة الاحتياجات الصحية للمواطنين الإماراتيين، وتحسين سبل الوقاية من الأمراض وتشخيصها وعلاجها، وقد شارك في البرنامج عدد كبير من موظفينا الإماراتيين. وتتيح هذه الشراكة سهولةً أكبر في الوصول إلى برنامج الجينوم الإماراتي. وندعو جميع المواطنين الإماراتيين للمشاركة في أكبر دراسة للجينوم البشري على مستوى العالم، حيث تمهد مساهمتهم الطريق لبناء مستقبل أكثر صحة للأجيال القادمة».

وتستخدم شركة جي 42 للرعاية الصحية «مركز أوميكس للتميز»، أكبر منشآت العلوم البيولوجية في المنطقة وأكثرها تطوراً على المستوى التقني، لتحليل المعلومات ورسم خريطة جينية شاملة، وتوفير بيانات تساهم في تحقيق اكتشافات علمية واسعة النطاق.

وقال الدكتور فهد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «جي 42 للرعاية الصحية»: «يغيّر علم الجينوم نظرتنا للرعاية الصحية من خلال تزويدنا بفهم أوسع لتطور الأمراض.

ويهدف برنامج الجينوم الإماراتي إلى تمكين المجتمع الطبي ومؤسسات الرعاية الصحية في الإمارات من تكريس قوة تكنولوجيا الجينوم لتحسين المستوى الرعاية الصحية للمواطنين، والمساهمة في تحقيق أولويات الرعاية الصحية الوطنية. ويعكس التعاون مع«صحة»التزام شركة جي 42 للرعاية الصحية بتوسيع نطاق البرنامج في أبوظبي وتقديم فرصة لكل مواطن المشاركة في هذا المشروع المهم».

يشار إلى أن البرنامج مفتوح لمشاركة للإماراتيين من جميع الفئات العمرية.