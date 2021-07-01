«شمس الشارقة» تقود حملة للتبرع بالدم

الشارقة(الاتحاد)

نظمت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) أمس حملة مجتمعية للتبرع بالدم داخل مقرها، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم الذي تم الاحتفال به مؤخراً.

شهدت الحملة حضور الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وشهاب الحمادي وعدد من قيادات (شمس)، بالإضافة إلى العديد من الموظفين ومختلف فئات المجتمع الذين قدموا للتبرع بالدم لصالح المرضى المحتاجين. وتم تنظيم حملة التبرع بالدم بالتعاون مع مركز نقل الدم والأبحاث التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في الشارقة.

وشهدت الحملة إقبال الحضور على التبرع بالدم.