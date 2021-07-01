تكريم الفائزين بجائزة «الاستدامة» في الشارقة

الشارقة (وام)

كرمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة 37 طالباً وطالبة الفائزين في النسخة التاسعة من جائزة الشارقة للاستدامة - فئتي المدارس الخضراء والجامعات - منهم 22 في فئة المدارس و15 في فئة الجامعات، وذلك خلال حفل افتراضي، نظمته وفق إجراءات السلامة والوقاية، وحرصاً على صحة وسلامة الجميع.

شارك في فئة المدارس 123 مدرسة حكومية، وخاصة من كافة إمارات الدولة والمناطق التابعة لها، حيث ركزت معظم مشاركات الطلبة على مجالات المبتكر البيئي والذكاء الاصطناعي، والكتابة الإبداعية للقصة القصيرة، والمشروع البيئي المستدام، والمدرسة الخضراء وإنتاج فيلم بيئي قصير. وفي فئة الجامعات شارك 257 طالباً وطالبة، من مختلف الكليات والتخصصات من الجامعات في إمارة الشارقة فقط.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في كلمة خلال الحفل: إن الجائزة تهدف إلى ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة في القطاع التربوي، وتفعيل دور التربية البيئية وأهميتها في العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع التربوي، وتعميم وترسيخ مفهوم الثقافة البيئية بين القطاعات الطلابية المختلفة في المدارس والجامعات، وتعزيز الشعور بالمسؤولية البيئية المجتمعية، من خلال إسناد دور رئيس للطلبة في تنفيذ مشروع الجائزة، وتفعيل الجهود المختلفة من قبل الطلبة والأفراد في نشر ثقافة الاقتصاد الأخضر والعلاقة السليمة مع نظم البيئات الطبيعية. ولفتت إلى أن رؤية الجائزة تكمن في إيجاد بيئة خضراء مستدامة، تحمل رسالة مفادها إذكاء روح التنافس بين القطاعات الطلابية المختلفة في المدارس والجامعات لابتكار، وإيجاد وتطبيق حلول بيئية مستدامة للمشكلات البيئية الملحة التي تسهم في تعميم الثقافة البيئية، وترسيخ الوعي بأهمية المحافظة على البيئة لتحقيق وتمكين مقومات التنمية المستدامة على أرض الواقع في البيئات التعليمية.