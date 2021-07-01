وفد من قنصلية طاجكستان يزور متحف شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي وفداً من قنصلية جمهورية طاجكستان برئاسة القنصل العام إلهام عبد الرحمن، وسعادة القنصل إشوفا كمال الدين، وذلك للاطلاع على مُحتويات ومقتنيات متحف شرطة دبي.

وكان في استقبال الوفد العقيد الدكتور أحمد محمد آل علي، رئيس قسم الشؤون الإسلامية والتسامح وعدد من المسوؤلين.

واطلع الوفد على محتويات متحف شرطة دبي من قاعة السينما الرقمية، وقاعة لعرض المشاركات المجتمعية، وقاعة مُتخصصة توثق مسيرة شرطة دبي الحافلة بالعطاء، وقاعة لعرض الأسلحة والأجهزة المستخدمة منذ تأسيس القوة، إلى جانب قاعة خاصة بعرض بعض المضبوطات في القضايا متنوعة من قبل شرطة دبي وطرق الكشف عنها، سواء في مجال مكافحة المخدرات أو التزوير أو غيرها.

واستمع الوفد إلى شرح من علياء محمد العجلة رئيس قسم متحف شرطة دبي حول قصة التطور والإنجازات المتنوعة التي حققتها شرطة دبي على مدى العقود الماضية في مختلف المجالات الأمنية والمجتمعية.

وفي ختام الزيارة، عبر وفد قنصلية طاجكستان عن سعادته بالاطلاع على تاريخ شرطة دبي الحافل بالعطاء، وأبرز ابتكارتها الحديثة في العمل الأمني والشرطي.