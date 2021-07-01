محاضرة حول حماية أسماك القرش

الشارقة (الاتحاد)

تنظم هيئة الشارقة للمتاحف، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، محاضرة علمية تحت عنوان «أسماك القرش والتشريعات التي تحميها في الدولة» يوم الاثنين المقبل 5 يوليو المقبل في مربى الشارقة للأحياء المائية، وذلك في إطار فعاليات لجنة الصندوق الدولي للرفق بالحيوان.

وتهدف المحاضرة التي تأتي في سياق مبادرة «حماية أسماك القرش المهددة بالانقراض» إلى التوعية بدور أسماك القرش الحيوي في خلق التوازن البيئي، وتسليط الضوء على أهمية أسماك القرش في الحياة البحرية، وضمان حمايتها من الانقراض، واستحضار الحلول التي من شأنها الحفاظ عليها، والسبل الكفيلة بحماية المنظومة البيئية في الدولة.

يشارك في المحاضرة مدير برامج - الصندوق الدولي للرفق بالحيوان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور أكرم عيسى درويش والباحث المساعد رميثة الشحي من وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث سيتطرق الضيفان إلى التعريف بخصائص أسماك القرش البيولوجية وسلوكها وأهمية أسماك القرش ودورها البيئي، وعن أوضاع أسماك القرش في التجارة العالمية، وكذلك التعريف ببنود القرار الوزاري 43 لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش.