حملة توعية ميدانية للسائقين في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت شرطة أبوظبي برامج توعية ميدانية لسائقي المركبات والشاحنات، ضمن حملة «صيف مروري آمن»، بالتعاون مع موانئ أبوظبي (ميناء خليفة) وعمل ورشة عمل تثقيفية وميدانية لموظفيها، مؤكدة أن إهمال استبدال الإطارات التالفة خطر يهدد سلامة السائقين ومرافقيهم.

ودعا العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، السائقين إلى ضرورة فحص الإطارات كإجراء وقائي للتأكد من سلامتها وصلاحيتها، موضحاً أن الحملة تأتي ضمن جهود شرطة أبوظبي لتعزيز وعي السائقين بأهمية تجنب مسببات وقوع الحوادث المرورية، وتعزيز السلامة المرورية.

وأشاد بجهود الشركاء في التعاون مع شرطة أبوظبي لنشر الوعي المروري، بما ينعكس إيجابياً في تعزيز السلامة على الطرق، مشدداً على ضرورة استخدام الأصناف المطابقة للمواصفات، واتباع التعليمات الصحيحة، وتشمل الإجراءات الوقائية ملاءمة الإطار المستخدم وقياسه، ودرجة الحرارة التي يتحملها والحمولة المناسبة، وسنة الصنع، والتأكد من ملاءمة إطارات مركباتهم للرحلات الطويلة.

وحث سائقي الشاحنات على ضرورة تجنب المخالفات التي تتسبب في وقوع الحوادث المرورية الجسيمة، مثل: الحمولة الزائدة، وعدم التجاوز بين المسارات، لافتاً إلى تكثيف الرقابة المرورية، وتطبيق القانون على المخالفين ضمن الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمناً.

جدير بالذكر أنه يتم تطبيق المخالفة وفق المادة 82 من قانون المرور (الغرامة 500 درهم، و4 نقاط مرورية، وحجز المركبة أسبوع لعدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السیر.

كما أعرب محمد عيضة المنهالي، مدير عام ميناء خليفة، عن شكره وتقديره لشرطة أبوظبي لمساهمتهم في تعزيز أمن وسلامة المجتمع. وأكد على أهمية تكثيف الرقابة والتوعية المرورية لحماية سائقي الشاحنات والمركبات من الحوادث المرورية.