«الحبل المسموم» تحبط تهريب 216 كيلو جرام مخدرات بالشارقة

سعيد أحمد (الشارقة)

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية، وجهاز المنشآت الحيوية والسواحل «السرب الثالث»، من إحباط تهريب 216 كيلو جراماً من المخدرات، تقدر قيمتها أكثر من 35 مليون درهم، خلال عملية أطلق عليها «الحبل المسموم».

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد أمس بقاعة الريادة بنادي ضباط شرطة الشارقة بحضور اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، والعميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والعقيد مهندس عادل المازمي رئيس قسم المختبر الجنائي بالإنابة، والمقدم ماجد العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات، والمقدم عامر الهرمودي، مدير مركز التأهيل الخاص بشرطة الشارقة وعدد من ضباط الاختصاص، وممثلي الصحف ووسائل الإعلام المحلية، والأجنبية في الدولة.

وأكدت شرطة الشارقة، أنها ضبطت الشحنة في وسيلة بحرية قادمة من الخارج إلى أحد الموانئ بالإمارة، تضم مخدر الكريستال والهيروين والأفيون، وفي السياق نفسه، أعلنت عن إطلاق مشروعين ابتكاريين، متمثلة في مشروع «بصمة مخدر» ومشروع «ساعة التأهيل الذكية»، كمشاريع استباقية لتعزيز منظومة مكافحة المخدرات بالشارقة ودولة الإمارات.

سيف الزري يتحدث خلال المؤتمر الصحفي (الصور من المصدر)

التكاتف والتعاضد

وقدم اللواء سيف الزري الشامسي في بداية حديثة، شكره وتقديره وثنائه إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لرعايته ودعمه اللامحدود لشرطة الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة لمسيرة التطور والارتقاء في مجالات العمل الشرطي، وإلى الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لتوجيهاته المستمرة في دفع عجلة التميز المؤسسي في وزارة الداخلية، كما قدم شكره وتقديره إلى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، بالجهود الكبيرة الذي يقوم بها المجلس في مكافحة المخدرات وحماية شباب الوطن وسلامة أبنائه.

وقال اللواء سيف الزري: سنحافظ على أمن وطننا وشعبه من هذه الآفات الخطيرة، وسنسخر كافة الإمكانات لحماية المواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن الإعلام شريك رئيس في دعم جهود الشرطة في مكافحة المخدرات، والتوعية بمخاطرة، ومواجهة تحدياته المختلفة على اعتبار أنها قضية مجتمع، والكل شريك في احتواء ودرء مخاطر تلك الآفة، التي تهدد كيان الأسر، والأجيال الشابة، الذين هم الأمل الواعد في بناء المستقبل، داعياً إلى التكاتف والتعاضد في مواجهة هذه الآفة الخطرة على الجميع.

الحبل المسموم

وقال المقدم ماجد العسم، مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة: إن معلومات مؤكدة رصدتها الأجهزة المختصة بإدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة تفيد بوصول تشكيل عصابي عبر إحدى الوسائل البحرية محملة بكميات كبيرة من المواد المخدرة، وباشرت الأجهزة المختصة بتشكيل فريق لمراقبة ورصد الحركة، ووضع كمين محكم تم إعداده بالتعاون والتنسيق بين الفرق الاتحادية المشتركة بمتابعة عملية التهريب، ونتيجة للتحري، والرصد المسبق للوسيلة البحرية التي يستخدمونها للقدوم إلى الدولة، تمكنت قوة مكافحة المخدرات من ضبط أفراد الشبكة المخولة بإدخال، وترويج تلك الكميات والبالغ عددهم 6 أشخاص، جميعهم من الجنسية الآسيوية.

وأوضح المقدم العسم، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكة الإجرامية، وتراكم الخبرات الميدانية والتفتيشية لدى الفرق المشاركة في عمليات الضبطـ، والتعاون وحسن التخطيط، أسهمت في تفكيك مخطط التهريب، حيث قام المهربون بعمل تجاويف داخلية بأعمدة، وأركان، وزوايا الوسيلة البحرية لإخفاء تلك الكميات بصورة ماكرة، كي لا يتم كشفهم عند الوصول إلى مرفأ الميناء، إلا أن محاولاتهم بائت بالفشل، وتوجيه ضربة استباقية قاصمة، قبل الشروع في التصرف بالمواد المخدرة، وإدخالها للدولة.

وأضاف: إنه تم إخراج قرابة 182 علبة من مختلف الأحجام، إلى جانب أكياس ولفافات، تحتوي على 209 كيلو جرامات من مخدر الكريستال و6.7 كيلو جرام من مخدر الهيروين، والأفيون، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 35 مليون درهم.

المتهمون بحوزتهم المخدرات في قبضة شرطة الشارقة

ابتكاران

وقال العميد أحمد حاجي السركال، مدير عام العمليات الشرطية: إن المبادرات التي تم إطلاقها أمس والإعلان عنها، جاءت تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق 26 يونيو من كل عام، وتضم مشروعين، هما «بصمة مخدر» و«ساعة التأهيل الذكية».

الساعة الذكية

وحول الساعة الذكية، أكد المقدم عامر الهرمودي، مدير مركز التأهيل الخاص بشرطة الشارقة إن مشروع «ساعة التأهيل الذكية» هو الأول من نوعه على مستوى العالم، جاء ضمن أحد المشاريع الابتكارية الذكية لمنتسبي شرطة الشارقة، وتم ابتكارها وحصولها على حقوق الملكية الفكرية لدى وزارة الاقتصاد من قبل الملازم سارة محمد الزرعوني، وتقوم الساعة الذكية بمتابعة متعاطي المواد المخدرة بعد إنهاء فترة العلاج في مركز التأهيل، من خلال رصد، وقياس العلامات الحيوية، وهي معدل نبضات القلب وضغط الدم لدى الشخص، ومعدل النوم، ومعدل التوتر، وغيرها من العلامات التي ترصد علامات الإدمان، وتستهدف الساعة الذكية، كلاً من مدمني الأحداث، وفئة الإناث، والمتقدم للعلاج من نفسه، والمودعين ‏في مركز التأهيل الخاص بأمر النيابة العامة.

بصمة مخدر

كشف العقيد مهندس عادل أحمد المازمي، رئيس قسم المختبر الجنائي بالإنابة بشرطة الشارقة، عن تفاصيل مشروع «بصمة مخدر»، وهي فكرة ابتكارية حائزة على الملكية الفكرية لدى وزارة الاقتصاد، ويسهم في الأخذ بالإجراءات الاستباقية في وقف عمليات تهريب وتصدير المواد المخدرة من مصادرها، وترويجها بحيث تكون المخرجات موحدة مع الشركاء الداخليين والخارجيين من الجهات الحكومية، والخاصة.

ويقوم مشروع «بصمة مخدر»، بتحليل المواد المخدرة فيزيائياً، من حيث «اللون، والوزن، والشكل، وطبيعة المادة، وتصنيف الروائح»، وكيميائياً عن طريق استخدام تقنيات الأجهزة الحديثة لمعرفة أساس مكوناتها المتطايرة وغير المتطايرة، كماً ونوعاً، وتصنيفها بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن المواد المخدرة.

50 ساعة ذكية

قالت الملازم سارة الزرعوني: إنه سيتم تجهيز 50 ساعة ذكية في الوقت الحالي، بتكلفة ما بين 80 إلى 90 ألف درهم، وسيتم تطبيق الفكرة على أشخاص أصحاء وآخرين يخضعون للعلاج من الإدمان، ومتابعتهم بشكل يومي، لافتة إلى أن الساعة تتضمن خصائص وأيقونات ذكية تتمثل في أيقونة المعلومات الشخصية، والعلامات الحيوية، وأيقونة الكاميرا، بحيث يمكن للشخص التقاط صورة شخصية، في حال طُلب منه ذلك من قبل المركز، بالإضافة إلى خاصية وضعية التشغيل الدائم، والمزامنة المستمرة للبيانات، وخاصية الإشعارات بعبارات تحفيزية بأنه «يستطيع»، وإلى جانب تضمنها لنظام تحديد المواقع «جي بي إس»، وخاصية طلب النجدة أو المساعدة في أي وقت.

وأضافت: تصميم الساعة يتوافق مع الذكور والإناث من مختلف الأعمار.