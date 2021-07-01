«شرطة دبي» تكرم فريق إدارة وحوكمة مرحلة التعافي

دبي (الاتحاد)

قال اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، رئيس فريق إدارة وحوكمة مرحلة التعافي، إن القيادة العامة لشرطة دبي وعلى رأسها معالي القائد العام، الفريق عبدالله خليفة المري، تثمن الجهود الكبيرة التي بذلها فريق إدارة وحوكمة مرحلة التعافي خلال مرحلة الجائحة كوفيدـ 19، وخطواته العملية الجادة في احتواء الجائحة وتقليل آثارها والحد من انتشارها باتخاذ التدابير الاحترازية وتعزيز التوعية بالحملات المستمرة.

جاء ذلك خلال حفل تكريم فريق إدارة وحوكمة مرحلة التعافي في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بحضور اللواء عبد الله حسين علي خان، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، نائب رئيس الفريق وأعضاء الفريق والمتعاونين.

وقال اللواء الغيثي، إن هذا التكريم يأتي بمثابة شكر وعرفان لجميع أعضاء الفريق على الجهود المبذولة والعمل الدؤوب في مواجهة خطر الجائحة، وهذا يؤكد حرص وإخلاص أعضاء الفريق على التضحية وبذل الغالي والنفيس في سبيل المحافظة على صحة وسلامة جميع القاطنين في إمارة دبي.

ومن جانبهم، شكر المكرمون اللواء الغيثي على هذه اللفتة الكريمة مؤكدين استعدادهم الدائم لبذل الغالي والنفيس والتضحية في سبيل إرساء دعائم الأمن والصحة العامة في إمارة دبي، مؤكدين أن ذلك جزء لا يتجزأ من واجبهم الوطني.

وفي الختام سلم اللواء الغيثي شهادات الشكر والهدايا العينية لأعضاء الفريق والمتعاونين.