«شرطة رأس الخيمة» تؤكد على دور الأسرة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكد الرائد عبد الناصر الشيراوي، رئيس قسم عمليات مكافحة المخدرات في شرطة رأس الخيمة، على أهمية تعاون الأسر وأولياء الأمور مع الجهات الشرطية المختصة في الحفاظ على سلامة أبنائهم، وحمايتهم من السقوط في وحل الإدمان على المواد المخدرة أو الاتجار بها.

وأضاف خلال استضافته في الحلقة السابعة من برنامج «العين الساهرة»، الذي تنظمه إدارة الإعلام والعلاقات العامة في شرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع المكتب الإعلامي الحكومي، أن المخدرات تترك آثارها الصحية والنفسية الوخيمة على المتعاطي، لما تسببه من إفراط في النشاط دون وعي، مؤكداً أن جرائم المخدرات بكافة أنواعها من تعاط وتهريب وترويج تتطلب جهوداً جبارة للتصدي لها والضرب بيد من حديد على من يحاولون المساس بأمن واستقرار الوطن واقتصاده ويهددون سلامة أفراده.

وذكر الرائد الشيراوي أن 60% من الأهالي الذين تقدموا طواعية لعلاج أبنائهم من الإدمان فضلوا التوجه للعلاج المباشر لدى المؤسسات الصحية المختصة في ما تم تقديم العلاج لـ40% الآخرين تحت إشراف إدارة مكافحة المخدرات.

وأوضح أن الإدارة وبالتعاون مع الجهات المختصة أغلقت خلال العام المنصرم 25 موقعاً إلكترونياً تستخدم للترويج للمخدرات وهو الأسلوب الجديد المتبع الذي يلجأ إليه المروجون للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة وإسقاط أفراد المجتمع في شرك الإدمان، وهذا يتطلب من الجمهور التواصل مع إدارات مكافحة المخدرات بالدولة وتقديم كافة المعلومات المتوافرة .وأفاد أن الجهود التوعوية والتثقيفية التي تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات، بالتعاون والتنسيق مع الإدارات الأخرى في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ساهمت بشكل جيد في رفع مستوى الوعي الجماهيري حول المخدرات.