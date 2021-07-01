جدول إعلان نتائج طلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة

دينا جوني (دبي)

تعلن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي نتائج طلبة الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة يوم الأحد المقبل في الرابع من يوليو، بالإضافة إلى لائحة الطلاب المئة الأوائل في الدولة.

فقد كشفت المؤسسة اليوم عن الجدول الزمني لإعلان نتائج طلبة المدارس الحكومية على مستوى الدولة للعام الدراسي 2020-2021، للصفوف من الأول إلى الثاني عشر.

ووفقاً للجدول، تصدر نتائج الصف الثاني عشر يوم الأحد المقبل، وفي الخامس من يوليو ستعلن نتائج الصفين العاشر والحادي عشر، ومن ثم نتائج الصفين الثامن والتاسع يوم الثلاثاء في السادس من الجاري، ونتائج الصفوف من الرابع حتى السابع يوم الأربعاء في السابع من يوليو، وسيكون إعلان نتائج الصفوف من الأول إلى الثالث يوم الخميس في الثامن من يوليو.