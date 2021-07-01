حمدان بن محمد: طموحاتنا بلا حدود والإنسان محورها

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أرست قواعد الريادة وحب المنافسة، وأن توجيهات سموه تعد بمثابة البوصلة التي حددت خريطة مسيرتنا نحو المستقبل المنشود، وأن دبي تعمل في ضوئها لبلوغ مستقبل أفضل برؤى طموحة يشارك الجميع في رسم ملامحها لضمان صالح كل فرد يعيش على أرضها.

وأشار سموه إلى أن الطموحات العريضة لمستقبل دبي كانت سبباً في مواصلة عملية التطوير والتحسين من دون تباطؤ أو توقف للوصول دائماً إلى الأفضل في المجالات كافة، مشدداً على أن النجاحات التي حققتها دبي والخبرات التي اكتسبتها طوال مسيرتها، تستوجب تصميم خطط تستبق مستجدات المستقبل، لتغتنم فرصه وتتخطى تحدياته، وتواكب بمرونة احتياجات المجتمع المتغيرة، وتؤكد جدارة الإمارة كمدينة عالمية والوجهة الأفضل للعيش والعمل في العالم.

جاء ذلك خلال مشاركة سمو ولي عهد دبي، في ورشة عمل موسعة ركزت على مستجدات جهود تطوير استراتيجية إمارة دبي للسنوات العشر المقبلة، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي. وناقشت الورشة، التي ضمت عدداً كبيراً من قيادات حكومة دبي، الأولويات التي تولى دراستها واستخلاصها فريق العمل المشترك لحكومة دبي، بهدف النهوض بالإمارة لمستويات جديدة من الريادة والتميز، حيث عقد الفريق سلسلة من الاجتماعات وورش العمل لتحديد الأولويات بناء على نجاحات الخطة السابقة «خطة دبي 2021»، والمتغيرات العالمية والمستهدفات المستقبلية الطموحة، بينما سيتم مشاركة قائمة الأولويات المحددة مع مختلف أطياف المجتمع للتعرف على آرائهم وللتأكد من توافق التطلعات وإدارة التوقعات بكفاءة وفعالية خلال المرحلة المقبلة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد: «حكومة دبي تعمل بلا كلل لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً وتفاؤلاً لأجيال المستقبل.. طموحاتنا بلا حدود وتركز على الإنسان وتعزيز جودة حياته ورفاهيته، والارتقاء بإنتاجية الإمارة وتنافسيتها إلى مستويات أعلى في كافة القطاعات».

وأضاف سموه: «بفضل التوجيهات السديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.. حققت دبي العديد من المنجزات التي رسخت تفوقها وريادتها بالمقاييس العالمية.. والجهود الكبيرة للفرق من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة كان لها أثرها في تحقيق تلك الإنجازات.. وقد وجهت فريق عملي أن تحدد الاستراتيجية المقبلة مستهدفات عالمية تلائم مكانة دبي وتعزز ريادتها، وتشرك كافة فئات المجتمع في صياغتها، وتترجم طموحاتهم وتطلعاتهم لمستقبل أكثر إشراقاً».

وأوضح سموه قائلاً: «مكانة دبي وإنجازاتها وضعتنا في سباق دائم مع الزمن.. دبي عودتنا أنها تصنع مستقبلها وأنها لا تنتظر الظروف أن تشكله لها.. وهذا يستوجب أن تكون خططنا مرآة لرؤيتنا للمستقبل بأفكار تستبق احتياجات الناس وتتجاوز تطلعاتهم».