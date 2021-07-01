نهيان بن مبارك: «فرسان التسامح» يجسد إرث زايد

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أمس، أن برنامج «فرسان التسامح» يجسد الاعتزاز بالإرث الخالد الذي تركه لنا مؤسس الدولة المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، معبراً عن اعتزازه بما يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من جهود هائلة في سبيل تعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية في الوطن والعالم، وتأكيده دائماً على أننا في الإمارات نحترم كل الأديان والمعتقدات، ونحرص على تطوير العلاقات الإيجابية مع الجميع، من أجل التعامل بنجاح مع كافة القضايا والتحديات التي تواجه العالم في هذا العصر.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه مرشحي الدفعة 33 بكلية الشرطة بأبوظبي من خريجي مساق «قيم ومبادئ التسامح»، والذي نظمته وزارة التسامح والتعايش على مدار 3 أسابيع، بالتعاون مع إدارة كلية الشرطة، وحضر اللقاء العميد الدكتور وليد سالم الشامسي قائد عام كلية الشرطة، وعفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش.

وأشار معاليه إلى أن الإمارات لديها التزام قوي بتحقيق العدل والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وفق مبدأ «التسامح للجميع»، حيث يعمل الجميع معاً من أجل تحقيق الخير للجميع دونما تفرقة أو تمييز، معرباً عن أمله أن يكون طلبة الكلية نماذج وقدوة في التسامح والسلوك الإيجابي، وأن يدركوا أن ذلك هو الطريق الآمن لتعزيز الثقة بالنفس والثقة في الوطن والتمسك بتعاليم الدين، بل تعميق الانتماء والولاء لقادة الوطن ورموزه والارتباط القوي بمن تتعاملون معهم في المجتمع، بروابط الأخوة ووحدة المصير والحرص على العمل الجماعي، وهو بلا شك جزء من دوركم المرتقب في رعاية الأمن والأمان، في ربوع دولتنا الحبيبة.

وأكد معاليه أن نصيحته للطلبة تتلخص في أن يراعي كل منهم في عمله وسلوكه مبدأ محاسبة النفس والالتزام بالهدف والانضباط في العمل حتى تكونوا دائماً على قدر توقعات الوطن منكم.