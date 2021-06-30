«الصحة» تحصل على شهادة الاعتماد في الإعلام الرقمي

دبي (الاتحاد)

حصلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على شهادة الاعتماد العالمي في إدارة الإعلام الرقمي في الحالات الطارئة GC Mark محققة الفئة البلاتينية، وهي أعلى درجة في فئات التقييم الخاصة بالشهادة. ويمثل هذا الإنجاز اعترافاً دولياً بجودة الأداء وتأكيداً على التزام الوزارة بمعايير الجودة كمنهج عمل في إطار سعيها لتغدو مؤسسة رائدة مستدامة ومبتكرة، وترسيخ السمعة المتميزة والمكانة الرائدة للدولة في ميادين التنافسية العالمية.

وتسلم شهادة الاعتماد العالمي في ديوان الوزارة بدبي الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بحضور وداد بوحميد مدير إدارة الاتصال الحكومي بالوزارة.

وأشار معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع إلى أن هذا الانجاز العالمي غير المسبوق يعزز مكانة دولة الإمارات عالمياً على خارطة التنافسية، من خلال تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز مفهوم حوكمة القطاع الصحي للارتقاء بالخدمات واستدامتها، وفق الأسس والمعايير العالمية المعتمدة. ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود الوزارة المبذولة في مجال الإعلام الرقمي خلال الطوارئ والأزمات وإدارة البيانات على المنصات الرقمية.