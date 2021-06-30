«سواعد الوطن» يوزع 2000 مظلة في «صناعية العين»

العين (الاتحاد)

نفذ فريق «سواعد الوطن التطوعي»مبادرة إنسانية تم خلالها توزيع 2000 مظلة رأس على فئة العمال العاملين تحت حرارة الشمس في «صناعية العين»، وذلك برعاية ومشاركة الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي، سابقاً، الذي أشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن الأعمال التطوعية والإنسانية وتعزيز قيم التراحم المجتمعي بين أفراد المجتمع من خلال إدخال الفرح والسرور والبهجة إلى قلوب العمال المقيمين بتوزيع مظلات تقيهم حرارة الشمس في فصل الصيف.

من جهتها قالت اليازية سهيل البلوشي مديرة «فريق سواعد الوطن التطوعي» إن هذه الحملة أقيمت تحت عنوان «سعادتنا من سعادتهم» وشملت 2000 من العمال في «صناعية العين» تم خلالها توزيع مظلات للرأس على العاملين تحت أشعة الشمس في هذه الأيام الحارة، حيث نشعرهم بالاهتمام ورسم البهجة على وجوههم. شهد المبادرة عدد من المتطوعين والمتطوعات وأفراد الشرطة المجتمعية.