«الأرشيف الوطني» يناقش دور الترجمة في تعزيز الهوية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

واصل الأرشيف الوطني لليوم الثاني على التوالي فعاليات أعمال مؤتمره الافتراضي «الترجمة في العصر الرقمي بين التقنيات الحديثة وتحديات النص التاريخي»، والذي انطلقت فعالياته أمس الأول، وتوالت أوراق البحوث التي قدمها كبار الأساتذة والمختصين من كبريات جامعات العالم، وأدار الجلسة الأولى الدكتور عبد الله العمري من الأرشيف الوطني، أمس تحت عنوان: «الإشكاليات اللغوية والثقافية في الترجمة التحريرية والشفوية»، ونوه البروفيسور مايكل كوبرسون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس الأميركية إلى أن معظم الترجمات من العربية تعتمد اللغة الإنجليزية القياسية كلغة مستهدفة.

وأدار الدكتور خليل الشيخ من مركز اللغة العربية –أبوظبي الجلسة الثانية بعنوان: «معضلات الترجمة: النصوص والوثائق القديمة نموذجاً»، فقد بدأت بورقة بحثية بعنوان: «إشكالية ترجمة التراث الغنائي: أشعار طاغور نموذجاً» للشاعر والمترجم والمؤرخ الإماراتي الدكتور شهاب غانم، وقد قال فيها: إن ترجمة الشعر الموزون يمكن أن يكون شعراً موزوناً ينقل المعنى الأصلي للقصيدة، كما يمكن أن يكون نثراً بلغة شاعرية ينقل المعنى الأصلي. وتحدث عن بعض تجاربه الشخصية لأشعار الشاعر الهندي رابندرانات طاغور.

وتحدث البروفيسور وليد بن بليهش العمري من جامعة طيبة السعودية في ورقته البحثية «سبر أغوار الشفاهية المترسبة في ترجمة التقاليد الخطابية غير المتوافقة» عن تكنولوجيا الكلمة وإدراك تشعباتها التواصلية الواسعة النطاق. وتطرق الدكتور طارق عبدالله فخرالدين رئيس جمعية المترجمين في الكويت في ورقته البحثية «ترجمة النص التاريخي بأبعاده الثلاثة» إلى بلورة مقاربة أكاديمية وعملية للترجمة المترابطة بين اللغتين العربية والإنجليزية لدى تناول نصوص تاريخية تتعلق بمنطقة الخليج العربي.

التاريخ والهوية

وأدارت سمية الهاشمي من الأرشيف الوطني الجلسة الثالثة، والتي جاءت بعنوان «الترجمة بين التاريخ والهوية»، وكان هناك عدد من الأوراق البحثية والتي من أهمها: ورقة «القضايا الثقافية ذات الصلة بترجمة الوثائق البرتغالية عن الخليج في القرنين السادس عشر والسابع عشر» للدكتور أدريان دي مان من قسم التاريخ والسياحة بجامعة الإمارات، وفيها تحدث عن تجربته في نشر بعض الرسائل المختارة حول التجارة والمسائل المالية إلى أو من المسؤولين البرتغاليين في هرمز، ويشير المتحدث إلى أن اللغة البرتغالية قد تطورت في الأربعة قرون ونصف القرن الماضية مع الظروف الثقافية للزمان والمكان.

وتطرقت البروفيسورة رجاء اللحياني من قسم اللغات والآداب بجامعة الإمارات في ورقتها «رحلة المصطلحات العربية المهاجرة عبر الترجمة: دراسة مقارنة»- إلى التعبيرات الاصطلاحية، مؤكدة أنها أجزاء تقليدية من الكلام غامضة لغوياً ومثبتة هيكلياً، وناقش البروفيسور يحيى محمد محمود من جامعة الإمارات العربية المتحدة، في ورقته «الترجمات المنحازة للوثائق التاريخية البريطانية»- الترجمات التي ظهرت في نهاية ستينيات القرن الماضي في بعض البلدان العربية.

«الترجمة الرقمية»

كانت آخر جلسات اليوم الثاني من المؤتمر بعنوان: «الترجمة وآفاق التوقع»، والتي أدارتها الدكتورة عائشة بالخير مستشارة البحوث بالأرشيف الوطني، وبدأت هذه الجلسة بورقة بحثية قدمتها البروفيسورة فورجت شاتيريرا زامبوكو من جامعة السوربون أبوظبي، حيث ناقشت فيها سبل سد الفجوات الجغرافية واللغوية للوصول إلى المحفوظات الأرشيفية من خلال الترجمة الرقمية، وناقش الدكتور عاطف عباس استشاري التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي «تحديات ترجمة مصطلحات التقنية الحديثة: دراسة حالة مجال علم الحاسوب».