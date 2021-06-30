إطلاق مشروع تطوير كورنيش القواسم برأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أعلن المهندس أحمد الحمادي، مدير دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، تنفيذ مؤسسة الزراعة التجميلية التابعة للدائرة مشروع صيانة وتطوير كورنيش القواسم، من خلال تركيب حواجز تجميلية وحماية بطول 2100 متر، والتي تهدف إلى تطوير المرافق والخدمات العامة، وتحسين المظهر العام للمرافق الترفيهية في المدينة.

وأوضح أن المشروع المقام على شارع كورنيش القواسم سيوفر حماية للأحياء البحرية والنباتية في الخور، مشيراً إلى أن المشروع يندرج ضمن خطط الدائرة للارتقاء بالمرافق والخدمات العامة في مناطق الإمارة، تماشياً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة حثيثة من الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة، منوهاً إلى أنه تم تقسيم المشروع على ثلاث مراحل، على أن يتم الانتهاء منه مع نهاية العام الجاري.

وأضاف أنه على هامش المشروع الحالي يتم العمل على صيانة 380 مقعداً على كورنيش القواسم، حيث تعمل الدائرة على إجراء حملات صيانة دورية ومستمرة للمرافق العامة والمقاعد والمماشي والممرات، إلى جانب الشواطئ والحدائق وحدائق الأحياء السكنية، بهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة رأس الخيمة، لافتاً إلى أن كورنيش القواسم يعتبر أحد المعالم البارزة لمدينة رأس الخيمة، ويعد من الأماكن المتميزة والمعدة لجميع أفراد الأسرة. حيث إنه مجهز للمشي من خلال العلامات الإرشادية، مع توافر بعض الأجهزة الرياضية لتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة في الأماكن العامة.

ونوه المهندس أحمد الحمادي إلى أن أعمال تطوير الكورنيش ساهمت في رفع نسبة حجم الإقبال الذي يشهده الكورنيش، وبرز ذلك في توافد أفواج من الزوار والسياح على جنباته في العطلات والأعياد الرسمية، مما يخدم توجه الدولة في تنشيط القطاع الحيوي.