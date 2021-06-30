«الصحفيين الإماراتية» تنتخب اليوم الهيئة الإدارية لفرع أبوظبي

دبي (الاتحاد)

ينتخب أعضاء جمعية الصحفيين الإماراتية، صباح اليوم الخميس، «3 أعضاء للهيئة الإدارية في فرعها في أبوظبي، تحت إشراف لجنة من وزارة تنمية المجتمع، عن بُعد. وقالت فضيلة المعيني، أمين سر الجمعية، إن هذه الانتخابات تشهد مشاركة كبيرة من الأعضاء المرشحين، إذ يتنافس 8 أعضاء مرشحين لاختيار 3 منهم، هم أعضاء الهيئة الإدارية لفرع الجمعية في أبوظبي، موضحة أن مشاركة الصحفيين الشباب هي ذات الطابع الأغلب في المرشحين.

وتقدم للترشح لعضوية الهيئة الإدارية حتى انتهاء الموعد المحدد لاستقبال استمارات الترشح، أمس الأول، كل من الزملاء: آمنة محمد علي الحمادي، وعمر أحمد محمد السعيدي، ومحمد جنيد سعيد العامري، وخالد عبد الرحمن سعيد الغيلاني، ونبيل أحمد عبد الله الكثيري، ومنى أحمد علي الحمودي، وعبلة عبد المجيد لبيب، وفاطمة الورد الدرمكي.

وأضافت المعيني: إنها المرة الثانية التي تنظم فيها الجمعية انتخابات فرع الهيئة الإدارية، كانت البداية في عام 2018، لكن انتخابات هذه الدورة تشهد منافسة قوية، نتمنى أن يكون حجم العطاء بقدر الحماس الجميل الذي يبديه الزملاء من أجل خدمة برامج الجمعية وتحقيق ما يصبو إليه الصحفيون.

وكانت أروقة الجمعية قد شهدت في 3 يونيو الماضي انتخاب مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، تنافس 24 مرشحاً للفوز بـ 9 مقاعد هم أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين، وسط تجربة فريدة ومنافسة شريفة بين المرشحين، وإدارة ممتازة من غرفة عمليات وزارة تنمية المجتمع التي أشرفت على الاجتماع.

وأشارت المعينى إلى أن أعضاء الهيئة الإدارية الذين سيتم انتخابهم، سيمثلون الهيئة الإدارية لفرع الجمعية في أبوظبي لمدة 3 سنوات قادمة، تنتهى في 30 أبريل 2024، وأن الهيئة الإدارية في أبوظبي تتبع مجلس إدارة جمعية الصحفيين وفق النظام الأساسي للجمعية، وتكون الذراع التي تعتمد عليها الجمعية في تنفيذ خطط العمل وأنشطتها المختلفة.