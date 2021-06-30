بلدية أبوظبي تنظم «هندسة السلامة المرورية»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية الدورة الثالثة في مجال «هندسة السلامة المرورية»، عبر برامج الاجتماعات الإلكترونية التزاماً بالإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كوفيد 19، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للطرق.

وتأتي هذه الدورة التزاماً من بلدية مدينة أبوظبي بتنفيذ مخرجات استراتيجية السلامة المرورية الهادفة إلى خفض نسب الحوادث والوفيات على الطرق، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية للارتقاء بمعايير جودة الخدمات المقدمة إلى مجتمع إمارة أبوظبي، وسعياً إلى رفع مستوى السلامة المرورية على طرقات الإمارة، عن طريق تأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال الطرق والبنية التحتية، وتعزيز كفاءتهم بمتطلبات واشتراطات هندسة السلامة المرورية.

وتستهدف الدورة الكوادر البشرية من المهندسين العاملين في مجال السلامة المرورية وإدارة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وصيانة البنية التحتية، وتصميم البنية التحتية لتساهم في حصولهم على شهادة مدقق سلامة مرورية (رئيس فريق أو عضو فريق) حسب الخبرات العلمية والتجارب الميدانية، واستكمال متطلبات استحقاق الشهادة.