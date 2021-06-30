رفض إعادة موظف للعمل

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين شاكٍ وشركة خاصة برفض طلب الشاكي، حيث لا يلزم القانون الشركة التي كان يعمل بها بإعادة الموظف للعمل حال فصله دون وجه حق، موضحة أن ما أورده الحكمان الابتدائي والاستئنافي، هي تقريرات قانونية وموضوعية سائغة، وتكفي لحمل قضائهما بانعدام مصلحة الموظف من دعواه، وأنه لن تعود عليه منفعة من الحكم له بطلباته، وقد استظهرا بها وفي نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع واقع الحال في الدعوى، وذلك عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.

وتدور حيثيات القضية في إقامة شاكٍ دعوى قضائية ضد شركة خاصة كان يعمل بها، مطالباً بمستحقاته العمالية بما فيها التعويض عن الفصل التعسفي وإنهاء خدمته دون وجه حق، والتي كانت معه الدعوى القضائية.

وأوضحت المحكمة، أنه لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد خلص إلى أن ما يرمي إليه الشاكي من هذا الطلب هو أن فصله قد تم تعسفياً لعدم مشروعية قرار لجنة التظلم، وأنه إذ قام برفع دعوى عمالية قضي له فيها بمستحقاته العمالية بما فيها التعويض عن الفصل التعسفي، فإن طلبه السالف يضحى لا فائدة من ورائه لعدم وجود مصلحة يمكن أن تعود عليه منه، وإذ أيده الحكم المطعون فيه في ذلك، فقد أضاف بأن غاية ما يترتب على القضاء بعدم مشروعية لجنة التظلم هو بطلان الفصل واعتباره تعسفياً والقضاء بتعويض عنه، وأوضحت المحكمة أنه لا يلزم القانون الشركة التي كان يعمل بها بإعادة الموظف للعمل حال فصله دون وجه حق، وإذ كان ما أورده الحكمان - الابتدائي والمطعون فيه - هي تقريرات قانونية وموضوعية سائغة وتكفي لحمل قضائهما بانعدام مصلحة الموظف من دعواه، وأنه لن تعود عليه منفعة من الحكم له بطلباته، وقد استظهرا بها وفي نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع واقع الحال في الدعوى، وبما لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على الحجج التي أشار إليها الشاكي في نعيه.