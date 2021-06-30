«صحة» تقدم مركزاً شاملاً لرعاية وعلاج أمراض الدم والأورام

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في الدولة، عن تعزيز «أنموذج ممارسات المجموعة» لديها من خلال دمج خدمات قسم أمراض الدم والأورام للكبار في مدينة الشيخ خليفة الطبية، مع مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

ومن مقره في مدينة الشيخ شخبوط الطبية الآن، سيجمع مركز «صحة» الجديد والشامل لأمراض الدم والأورام بين سجل الإنجازات الحافل لمدينة الشيخ خليفة الطبية، وبين الخبرات الدولية المتميزة لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، لتزويد المرضى بخدمات رعاية صحية ذات معايير دولية، مع تعزيز وصول المرضى إلى خدمات الرعاية الأولية والخبيرة في مختلف التخصصات الطبية. وقال الدكتور طارق فتحي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «صحة»: تتميز «صحة» باستراتيجيتها الواضحة التي تشتمل على تبسيط الخدمات في منشآت الرعاية الصحية وتحسين الكفاءات وإنشاء المراكز المرموقة لتوفير الرعاية المتخصصة والشاملة.

وقال الدكتور ناصر عماش، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية: تحرص مدينة الشيخ شخبوط الطبية على تسريع الخُطى نحو تحقيق مهمتها المتمثلة بوضع معايير جديدة لخدمات الرعاية الطبية والعلاج في الدولة والمنطقة ككل.

من جهته قال الدكتور شاروخ هاشمي، رئيس قسم أمراض الدم والأورام في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: يُشكل السرطان السبب الرئيس الثالث للوفاة بعد أمراض القلب والأوعية الدموية والإصابات في الدولة، مؤكداً العمل على تعزيز عروض خدمات أمراض الدم والأورام الشاملة التي تقدمها شبكة «صحة» من خلال الجمع بين القدرات التي تتميز بها منشآتنا، وبين الخبرات الدولية المتميزة في هذا المجال.https://www.seha.ae/ar/serviceshift-ar/.