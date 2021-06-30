ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً شرقاً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وستكون جنوبية غربية - شمالية غربية/ 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

ولفت المركز في نشرته اليومية إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:20 والثاني عند الساعة 04:54 والجزر الأول عند الساعة 11:53 والثاني عند الساعة 23:52.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:52 والثاني عند الساعة 03:42 والجزر الأول عند الساعة 08:03 والثاني عند الساعة 21:53.