«مفاجآت صيف دبي» تنطلق غداً بعرضين ضوئيّين

تنطلق غداً الخميس، 1 يوليو، الاحتفالات الافتتاحية للدورة 24 من مفاجآت صيف دبي، إيذاناً ببدء 10 أسابيع من العروض الترويجية والأنشطة الترفيهية، وعروض المأكولات والمشروبات، وسواها الكثير في مختلف أنحاء المدينة.



عرضان ضوئيّان

وتحتفي مفاجآت صيف دبي التي تستمر حتى 4 سبتمبر، بإقامة عرضين ضوئيّين في سماء المدينة على نغمات أغنية «دبي كوكب آخر»، والتي تشمل عرض «تخيل» في دبي فستيفال سيتي مول، وعرضاً مميزاً في برج خليفة. ويقدم الفنانان الموهوبان والمقيمان في الإمارات كافيه أهانغاران وماجد أحمد عروض الإسقاط الضوئي التي ستبهر الجمهور بمزيج رائع من الرسومات والألوان والمؤثرات الخاصة.

ويُتاح العرضان أمام أفراد الجمهور ممن حصلوا على جرعتين من اللقاح ضد «كوفيد-19». وتتبع وجهات دبي الإجراءات الاحترازية الصارمة لضمان السلامة العامة، بما فيها التباعد الجسدي وارتداء الكمامات في كل الأوقات. وسيتم بث عروض الافتتاح على الهواء مباشرة، ويمكن مشاهدة عرض «تخيّل» في دبي فستيفال سيتي تمام الساعة 7:57 مساءً، وعند نافورة دبي وبرج خليفة، الساعة 8:00 مساءً.