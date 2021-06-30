فيديو.. محمد بن راشد: مسبار الأمل يصور ظاهرة الشفق المتخفي لأول مرة في تاريخ البشرية

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن مسبار الأمل صور ظاهرة الشفق المتخفي لأول مرة في تاريخ البشرية.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، «(فلا أقسم بالشفق، والليل وما وسق، والقمر اذا اتسق) صدق الله العظيم.. لأول مرة في تاريخ البشرية يصور مسبار الأمل - أول مسبار عربي إسلامي - ظاهرة الشفق المتخفي Discrete Aurora على الكوكب الأحمر.. لنفتح للبشرية آفاقاً جديدة لدراسة هذه الظاهرة الكونية الربانية».