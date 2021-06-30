مسؤولون إماراتيون يشاركون في حفل افتتاح السفارة الإسرائيلية بأبوظبي

شارك مسؤولون إماراتيون في حفل افتتاح سفارة دولة إسرائيل في أبوظبي، كخطوة نحو تعزيز العلاقات الثنائية على ضوء توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل الذي وقع في سبتمبر 2020.

وقد افتتح معالي يائير لابيد وزير خارجية إسرائيل، السفارة الإسرائيلية رسمياً يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو، في أول زيارة يقوم بها وزير إسرائيلي إلى الإمارات العربية المتحدة.. بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب.

وأكد معالي الوزيرين في تصريحات لهما في هذه المناسبة «أن دولة الإمارات ودولة إسرائيل ألهمتا الدول الأخرى في المنطقة لتحذو حذوهما والعمل من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة وأنه مع افتتاح السفارة الإسرائيلية في أبوظبي، سنعمل على دفع عجلة النمو وتوسيع قنوات التعاون عبر جميع القطاعات الرئيسية.. كما أن الصداقة بين شعبينا سوف تزدهر من خلال التواصل الذي تم بين دولتين تعتبران من أكبر محركي الابتكار والتنمية في المنطقة».

تجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي وقع في العام الماضي، والذي أدى إلى مباشرة العلاقات بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، جرى تعاون رفيع المستوى بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وكذلك في المجالات الصحية والتكنولوجية والتعليمية وفي قطاعات الاستثمار والزراعة والسياحة والطيران، والتنسيق الدبلوماسي والقنصلي.