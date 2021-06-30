الإمارات تكشف عن نتائج استخدام عقار "سوتروفيماب" لعلاج "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الصحة-أبوظبي وهيئة الصحة بدبي، عن نتائج استخدام عقار سوتروفيماب المخصص لعلاج الإصابة بفيروس كوفيد-19 في البالغين والنساء الحوامل والأطفال فوق سن 12 عاماً والفئات الأكثر عرضة ممن لديهم أمراض مزمنة، والذين يستوفون معايير معينة ومعرضون لخطر تطوّر أعراض حادة لديهم.

وقد صادقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على عقار سوتروفيماب الذي تنتجه شركة جلاكسو سميث كلاين العالمية للصناعات الدوائية الحيوية، عقب إتمام إجراءات التقييم الوطني، وبعد أن وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأميركية ومنحته ترخيص الاستخدام الطارئ.

وقد بدأ استخدام عقار سوتروفيماب في الدولة منذ 16 يونيو الجاري في علاج 658 مريضاً، 46 بالمئة منهم مواطنون و54 بالمئة من المقيمين، وكان حوالي 59 بالمئة من إجمالي المرضى ممن تعادل أعمارهم 50 سنة وما فوق. وأظهر ما يزيد على 97.3 بالمئة من الحاصلين على العقار تحسناً في حالتهم المرضية خلال 5-7 أيام، إذ خفت حدة الأعراض وقاربوا الشفاء التام. هذا وكان الحاصلون على العقار من الفئات المعرضة للخطر؛ نظراً لإصابتهم بأمراض مصاحبة مثل السمنة وأمراض السرطان وأمراض الكلى وأمراض الرئة وأمراض القلب والسكري وأمراض الضغط والحساسية.

ويحتوي عقار سوتروفيماب على أجسام مضادة وحيدة النسيلة تُعطى عن طريق الحقن الوريدي، وذلك وفق البروتوكولات التي طورتها اللجنة العلمية الوطنية.

وكانت الإمارات قد تسلمت أول شحنة من عقار سوتروفيماب في منتصف شهر يونيو الجاري، لتكون من أوائل الدول في العالم التي تتسلّمه، بعد تعاون بين دائرة الصحة- أبوظبي وشركة رافد وشركة جلاكسو سميث كلاين والاتحاد للشحن.