الدوام حضوري لمعلمي المدرسة الإماراتية

دينا جوني (دبي)

خاطبت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي جميع الإدارات المدرسية بوجوب الدوام الحضوري في المكاتب في الفترة الواقعة من 4 يوليو إلى 8 يوليو.

وتمنت على الإدارات المدرسية الالتزام بالدوام الواقعي خلال هذه الفترة لجميع أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية، وذلك تنظيماً للعمل وانسيابيته. وحددت «الإمارات للتعليم» موعد انطلاق الفصول الذكية عن بُعد التي تستهدف الطلبة من الرابع إلى الحادي عشر الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في مواد الفئة (أ) الأساسية، وذلك في الرابع من يوليو لغاية 22 يوليو. أما إعلان نتائج تقييم الفصول الذكية، فستكون في الخامس من أغسطس. وكانت «الإمارات للتعليم» قد حددت شهر ديسمبر من كل عام الفترة التي يتم فيها استقبال طلبات الاستقالة من قبل الكوادر التعليمية والإدارية، لافتة أنها أوقفت حالياً قبول أي طلبات استقالة من الميدان التربوي، وذلك في إطار الحرص المتبادل على استمرار المسيرة التربوية خلال العام الدراسي من دون إرباك.