وجهات دبي الترفيهية تستعد للصيف

تستعد أبرز وجهات دبي الترفيهية لاستقبال زوّارها خلال إجازة الصيف، مع الحرص على تطبيق كافة التدابير الاحترازية لضمان السلامة العامة. وتوفِّر لهم فعاليات استثنائية تشمل القفز الحر الداخلي، العروض المسرحية وأنشطة الحدائق المائية والكثير من وسائل الترفيه. وتشمل باقة الفعاليات سباقات «مضمار كارتدوم الداخلي»، تحدّي الجاذبية مع «آي فلاي دبي»، تجهيزات الواقع الافتراضي في «براس مونكي» مع 12 مساراً للبولينج، التزلّج على الجليد في «حلبة دبي للتزلج» وعروض «لابيرل» على مسرح مائي، مع حركات جريئة وأجمل المؤثرات الصوتية والضوئية. أما الأنشطة المائية فتتوزّع في أكثر من وجهة جاذبة، بينها: «حديقة أكوافنتشر المائية» مع حسم بنسبة 40%، «متنزّه لاجونا المائي» بإطلالاته البانورامية على الخليج العربي و«حديقة وايلد وادي المائية» بمنزلقاتها المشوّقة والمطلّة على برج العرب.