أحمد بن محمد يفتتح مؤتمر ومعرض «إيدك دبي» لطب الأسنان

دبي (وام)

افتتح، أمس، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي»، الحدث الأضخم لطب الأسنان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، بمشاركة أكثر من 3000 شركة و4000 علامة تجارية دولية، من 155 دولة حول العالم.

ورافق سموه، عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وهلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والدكتور علوي الشيخ علي، نائب مدير عام هيئة الصحة بدبي، والدكتور ناصر خليفة البدور، مدير منطقة دبي الطبية، والدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي لـ«إيدك دبي» والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان ورئيس «اندكس القابضة».

وقام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بجولة في أجنحة المعرض، واطلع سموه على أحدث التقنيات والمنتجات التي توصلت إليها الشركات العالمية والناشئة في هذا المجال. كما زار سموه معرض صور لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، تحت عنوان «لن ننساك»، عرفاناً لجهوده ورعايته للمعرض طوال الدورات السابقة، كما زار سموه جناح كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان، وجناح الجمعية السعودية لطب الأسنان، وجناح وزارة اللامستحيل، وجناح مستشفى دبي لطب الأسنان، بالإضافة إلى الجناح الإيطالي، وجناح شركتي SAESHIN وDentsply Sirona.

ويحتفل «إيدك دبي» هذا العام بيوبيله الفضي وبإنجازات مجتمع طب الأسنان الذي ساهم المعرض بشكل كبير وفعّال في نجاحه على مر السنين، وبهذه المناسبة اختارت اللجنة المنظمة لمؤتمر ومعرض «إيدك دبي 2021» المملكة العربية السعودية كضيف الشرف لهذا الحدث الطبي المهم، وذلك تقديراً لجهود المملكة في مجال طب الأسنان وبحوثه، وتستمر النسخة الخامسة والعشرون من المعرض حتى الأول من شهر يوليو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد الدكتور عبد السلام المدني، الرئيس التنفيذي لـ«إيدك دبي» والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان ورئيس اندكس القابضة، أن «إيدك دبي» تمكّن على مدار 25 عاماً من إحداث تأثير إيجابي على مجتمع طب الأسنان الإقليمي والعالمي، كما أتاح الفرصة للاطلاع على أحدث التطورات العلمية وتوظيف التقنيات الحديثة في هذا المجال، حيث بلغ حجم الصفقات التجارية المبرمة على مدار دورات المعرض أكثر من 126 مليار درهم، وجمع أكثر من 2.372 من أهم المتحدثين في العالم، كما نُظِّم أكثر من 326 ورشة عمل متخصصة، وشارك فيه أكثر من 584.449 زائراً، و38.128 شركة إقليمية وعالمية.