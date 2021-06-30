برعاية جواهر القاسمي.. «الملتقى الخليجي الأول للناجين» يستعرض تجارب الانتصار على السرطان

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس الفخري ومؤسس جمعية أصدقاء مرضى السرطان، المؤسسة المجتمعية ذات النفع العام المعنية بنشر الوعي حول مرض السرطان وتوفير الدعم اللازم لعلاجه، نظمت جمعية أصدقاء مرضى السرطان بالشارقة، «الملتقى الخليجي الأول للناجين 2021»، بالتعاون مع الاتحاد الخليجي لمكافحة السرطان، تحت شعار «معاً ننتصر»، الذي عقد افتراضياً أمس الأول عبر حساب الجمعية على منصة يوتيوب.

افتتح الملتقى بكلمة لمعالي الشيخة لبنى بنت خالد بن سلطان القاسمي، العضو المؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان بالشارقة، التي أشارت إلى أن تنظيم الجمعية للملتقى تحت شعار «معاً ننتصر» يلهم بتكثيف الجهود المجتمعية والمؤسسية، لمناصرة الناجين من السرطان، وتمكينهم في المجتمع وجعلهم نموذجاً يقتدى به للمرضى المصابين بالسرطان، الذين ما زالوا يكافحون في رحلة العلاج الشاقة. وأكدت أن جمعية أصدقاء مرضى السرطان حرصت منذ تأسيسها بمبادرة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، على مد يد العون لمرضى السرطان، وأن الجمعية حققت العديد من الإنجازات على صعيد المناصرة والتوعية المجتمعية، ودعمت مرضى السرطان وعائلاتهم مادياً ومعنوياً.

وعبرت الشيخة لبنى القاسمي عن أملها في أن يمثل الملتقى الخليجي الأول للناجين منصة تتيح الفرصة للناجين من مرض السرطان لإيصال أصواتهم وتلبية نداء أحلامهم وأمانيهم، للوقوف على التحديات والصعوبات، ودعت إلى التعاون من أجل تذليل الصعوبات لتسهيل سبل وصول المصابين للمرض إلى بر الأمان والسلامة.