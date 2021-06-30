«الشارقة للابتكار» يطلق معسكراً صيفياً

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار فتح ابواب مختبراته لطلبة المدراس، خلال إجازتهم الصيفية، من خلال معسكر صيفي يتيح لهم استكشاف موضوعات جديدة، وتعلم مهارات مستقبلية مبتكرة لتجربة العديد من المعدات عالية التقنية.

وتختص ورش العمل بعمليات التصميم لتشكيل منتجات مبتكرة، وتطوير المهارات في مجالات عدة: كالطباعة ثلاثية الأبعاد، والقطع بالليزر والروبوتات، المركبات ذاتية القيادة، التكنولوجيا الخضراء، كما سيتم تدريب المنتسبين على العمل في فرق باستخدام الإبداع في استكشاف وحل المشكلات التي يمكن أن تحدث فرقاً في العالم.

وتقام هذه الورش في مختبر الشارقة المفتوح للابتكار بدءاً من الرابع من يوليو المقبل وحتى 26 أغسطس 2021، ويتم التسجيل لهذه الدورات عبر الموقع.

ومع افتتاح المقر الرئيسي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار الذي تم تصميمه وفق أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية المتبعة في بناء مجمعات التكنولوجيا العصرية، تم إطلاق مركز اختبار الشرق الأوسط للتصنيع الذكي أو ما يطلق عليه بالتصنيع المضاف، كما أعلن عن انضمام مختبرات أمينسا للتكنولوجيا كأول المنضمين لهذا المركز الأول من نوعه في المنطقة من خلال ابرام شراكة استراتيجية لإطلاق أول منشأة تجارية للطباعة المعدنية ثلاثية الأبعاد في الشارقة عبر التصنيع المضاف للتطبيقات الصناعية الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

ومن جهته، وجه حسين المحمودي الرئيس التنفيذي للمجمع دعوة مفتوحة لأولياء الأمور، دعاهم من خلالها للمبادرة بتسجيل أبنائهم في هذا المعسكر التقني، ليتسنى لهم الاطلاع على مهن المستقبل، من خلال ما يقدمه المختبر من تقنيات صناعية متطورة تمثل مفردات الثورة الصناعية الرابعة.