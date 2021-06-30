تعاون بين جامعة الإمارات و«لوفر أبوظبي»

العين (الاتحاد)

استقبل معالي زكي أنور نسيبة - المستشار الثقافي لرئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، بمكتبه بمقر الجامعة صباح أمس، وفداً من متحف اللوفر - أبوظبي، لمناقشة سبل التعاون بين الطرفين،

حيث جرى توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الإمارات ومتحف اللوفر-أبوظبي، بهدف بناء علاقات تبادل المعارف والخبرات العلمية والعملية بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتور محمد حسن، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة، والدكتور حسن النابودة، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومانويل بارنيه، مدير متحف اللوفر -أبو ظبي - وعدد من القيادات الأكاديمية في الجامعة وكبار العاملين في المتحف.

وقال الدكتور النابودة: إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في المجال الأكاديمي والبحثي وفقاً لاحتياجات الطرفين، والعمل على إعداد مشاريع وأنشطة علمية وعملية، من خلال تنظيم الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات المشتركة وتبادل الزيارات والخبرات البحثية، وتدريب الطلبة والموظفين وبناء برامج مشتركة في برامج الدراسات العليا المتعلقة بمجالات الآثار في دولة الإمارات، والتي نأمل توسعتها في المستقبل لتشمل برامج مع جامعات فرنسية مرموقة، من خلال متحف اللوفر، وبما يحقق المحصلة المشتركة بين الطرفين.