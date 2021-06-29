تخريج 87 حاصلاً على الدكتوراه في جامعة الشارقة

دبي (الاتحاد)

احتفلت جامعة الشارقة بتخريج 87 من طلبتها الحاصلين على درجة الدكتوراه في 5 تخصصات مختلفة، من دفعتي فصل الربيع للعام الأكاديمي 2019 - 2020، ودفعة خريف وربيع للعام الأكاديمي 2020 2021، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة.

وسلّم الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة شهادات التخرج للحاصلين على درجة الدكتوراه من جامعة الشارقة، في احتفال أُقيم في قاعة المدينة الجامعة مع التطبيق الكامل لكافة التدابير والإجراءات الاحترازية المتبعة. وقد بلغ عدد الحاصلين على درجة الدكتوراه (87 من الباحثين) في تخصصات القانون، والشريعة والدراسات الإسلامية، والهندسة، وتخصصات الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والعلوم الطبية.