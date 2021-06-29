«أكاديمية ربدان» مزود خدمات تدريب معتمد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أكاديمية ربدان حصولها على اعتماد جديد، لتصبح مزود خدمات تدريب معتمد من «ان او سي ان» وهي جهة عالمية مانحة، لاعتماد الجهات التدريبية المزودة لخدمات تدريب المؤهلات المهنية، ومقرها المملكة المتحدة. وتأتي هذه الخطوة منسجمة مع استراتيجية التدريب المهني في الأكاديمية ومتزامنة مع جهود الحكومة لتطوير القطاع المهني وقطاع المؤهلات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب هذا الاعتماد، يمكن لأكاديمية ربدان إطلاق دورات تدريبية مهنية لتأهيل مدربين ومقيّمين مهنيين معترف بهم، بحسب المؤهلات التالية: شهادة المستوى الثالث في التعليم والتدريب «مدرب معتمد»، وشهادة المستوى الثالث في تقييم التحصيل المهني «مقيم تدريب معتمد»، شهادة المستوى الرابع في ضمان الجودة الداخلي لعمليات وممارسات التقييم «مدقق داخلي».

